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Экономика

Эксперт посоветовал заранее закупиться яйцами к Пасхе

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До Пасхи осталось менее месяца, и цены на яйца в некоторых магазинах стали традиционно расти. Пока продукт стал дороже в среднем на 1-3 рубля.

Как рассказал в беседе с «Российской газетой» министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев, скорее всего, изменение цен на яйца к Пасхе будет носить сезонный, но не глобальный характер.

Собственные птицефабрики обеспечивают лишь 30% потребностей покупателей в регионе, цены на яйца, которые сейчас продаются в среднем по 92 руб. за десяток, регулярно мониторят сотрудники минсельхоза, а также регионального управления ФАС.

«Наши производители активно участвуют в ярмарках выходного дня. Торговые сети видят, что местные продают яйцо по более привлекательной цене, и им приходится с этим считаться», - заверил Калентьев.

Эксперты не ожидают, что продукт «фатально» подорожает к Пасхе. Возможно, заметно поднимется стоимость яиц белого цвета.

«Легкий тренд уже заметен и сегодня, кое-где десяток яиц прибавил в цене 1-3 рубля. Однако дело в том, что нынешние цены находятся и без того на очень высоком уровне по сравнению с прошлым годом. Если крупные магазины и захотят воспользоваться предпраздничной ситуацией, то сколь-нибудь заметного подорожания все равно не будет», - заявил изданию mk.ru председатель правления ассоциации экспертов рыночного ритейла Андрей Карпов.

Тем потребителям, которые все же опасаются подъема цены, эксперт посоветовал купить яйца впрок. До праздника при хранении в холодильнике они не испортятся.

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