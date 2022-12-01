Озвучены новые тарифы на ЖКУ в Пензенской области

01.12.2022 | 11:21

С 1 декабря жители Пензенской области станут платить за жилищно-коммунальные услуги больше.

«22 сентября Правительство РФ одобрило новый прогноз социально-экономического развития на 2023 год. Плановый пересмотр тарифов решено перенести на полгода вперед - с 1 июля 2023-го на 1 декабря 2022-го. При этом государство гарантирует мораторий на изменение коммунальных платежей в ближайшие полтора года», - пояснили в Министерстве ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

По всей стране индекс изменения коммунальных платежей установлен в размере 9%. Но вместе с тем регионы еще и самостоятельно устанавливают предельные индексы изменения тарифов для своих жителей. Для Пензенской области допустимое отклонение составляет 2% от величины предельных индексов в среднем по региону.

Таким образом, максимальная индексация платы за ЖКУ составит по муниципальным образованиям Пензенской области 11%.

Исключением стала Пенза, отнесенная к ценовой зоне теплоснабжения. Расчет максимального повышения платы горожан привязан к предельным уровням цен на теплоэнергию и составит не более 12%.

В расчетах учитывалось увеличение оптовых цен на газ на 8,5%, электроэнергию - на 9%, а также плановая инфляция 2023 года - 6%, фактическая инфляция 2022 года - 13,9%.

Так, в Пензе с 1 декабря питьевая вода стоит 30 рублей 41 копейка за кубометр (было 27 рублей 90 копеек). Водоотведение подорожало с 18 рублей 35 копеек за кубометр до 20 рублей.

Те, кто платил за киловатт/час электроэнергии 3 рубля 89 копеек, будут отдавать 4 рубля 24 копейки.

За газ пензенцам начислят 6,825 рубля за кубометр вместо прежних 6,299.

Вывоз ТБО оценивается в 4 087 рублей 60 копеек за тонну.

Тариф на горячую воду установлен в виде двух компонентов: в нем учитывается стоимость холодной воды и цена тепловой энергии.

Отопление будет стоить 2 253,08 руб./Гкал для потребителей ПАО «Т Плюс», подключенных к распределительным тепловым сетям.

Для жителей сельской местности, горожан, которые проживают в квартирах со стационарными электроплитами и электронагревательными установками, а также для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ применяется понижающий коэффициент. С его учетом с 1 декабря цена для таких потребителей составит 2 рубля 97 копеек за киловатт-час (было 2 рубля 73 копейки).

Последний раз цены на жилищно-коммунальные услуги поднимались с 1 июля этого года. Тогда предельный индекс для Пензенской области составил 3,4%. Теперь тарифы не должны изменяться до 31 декабря 2023 года.