За год стоимость продуктов для пасхального кулича выросла на 15%

01.05.2024 | 11:44

В этом году приготовление пасхального кулича обойдется жителям Пензенской области на 15,3% дороже.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Руспродсоюз». Для расчета эксперты использовали классический рецепт кулича с глазурью: 350 г муки (17,8 руб.), 4 яйца (49,9 руб.), 170 мл молока (13,2 руб.), 200 г сахара (14,8 руб.), 70 г сливочного масла (63,5 руб.), 100 г сухофруктов (52,2 руб.).

Таким образом, на приготовление кулича придется потратить 211,4 руб. По данным «Руспродсоюза», в минувшем году аналогичный набор продуктов по рецепту обходился в 183,3 руб.

«В ассоциации рассказали, что десяток яиц за год подорожал на 46%. Так, средние цены на яйца в рознице на текущей неделе находятся на уровне 124,9 рубля за десяток против 85,5 рубля годом ранее», - пишет ТАСС.

Ранее священник рассказал, чем нельзя украшать пасхальные яйца. В перечень вошли термонаклейки с изображениями храмов и икон.