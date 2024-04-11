Минимальные розничные цены на спиртное вырастут

11.04.2024 | 08:15

С 1 июня вырастут минимальные розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия. Соответствующий проект приказа Министерства финансов РФ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, минимальная розничная стоимость 0,5 литра коньяка вырастет с 517 до 556 рублей, водки - с 281 до 299 рублей, бренди - с 375 до 403 рублей.

В Минфине указали, что индексация цен обусловлена уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию крепостью выше 9 градусов (с 613 до 643 рублей за 1 литр безводного этилового спирта) и ростом расходов на производство алкогольной продукции.

«При разработке проекта приказа принимались во внимание также влияние введенных внешних торговых и финансовых ограничений, рост стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов», - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, ведомство обращает внимание на рост курса доллара к рублю. По данным ЦБ, в I квартале 2023 года курс в среднем был 72,9 руб., в I квартале 2024-го - 90,8 руб., рост составил 24%.