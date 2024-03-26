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Экономика

В Пензенской области подорожали колбасы, косметика и перелеты

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В феврале в Пензенской области годовая инфляция ускорилась на 0,68% по сравнению с январем и составила 7,23%. Специалисты объяснили это высокой потребительской активностью и усилением давления со стороны издержек производителей и поставщиков.

Что касается продовольственных товаров, то прирост цен на них составил 7,92% (было 7,73%). В частности увеличилась стоимость колбасных изделий. Как выяснилось, дело в возросших затратах мясопереработчиков, связанных с повышением оплаты труда персоналу в условиях его нехватки.

«По той же причине увеличились расходы у производителей макарон и круп. Ввиду этого снижение цен на их продукцию в годовом выражении замедлилось», - сообщили в Банке России.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в феврале достиг 5,77% (было 5,15%). К примеру, повысилась стоимость парфюмерии и косметики - сказалась нехватка трудовых ресурсов, хотя спрос среди покупателей оставался высоким. Это позволило производителям перенести рост затрат в свои цены.

Годовой прирост цен на услуги в феврале увеличился до 8,03% после январских 6,53%. Особо отмечается увеличение стоимости перелетов по стране из-за их востребованности и подорожание подписки на онлайн-видеосервисы.

Последнее связали с тем, что у поставщиков онлайн-видеосервисов выросли затраты на обслуживание оборудования и создание собственного контента.

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Источник — cbr.ru
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