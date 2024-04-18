В Пензенской области ускорился рост цен на мебель

18.04.2024 | 10:33

В марте 2024 года в Пензенской области годовая инфляция замедлилась на 0,19% и составила 7,04%. По мнению экспертов cbr.ru, этому способствовало расширение предложения отдельных продуктов.

Годовой прирост цен на продовольственные товары в марте уменьшился до 7,73% (в феврале было 7,92%). К примеру, увеличение объема поставок куриных яиц (помогло обнуление таможенных пошлин на импорт) привело к замедлению роста их стоимости. Тепличные хозяйства нарастили производство помидоров, поэтому цены на них в марте росли медленнее, чем в феврале.

Что касается непродовольственных товаров, то здесь годовой прирост цен увеличился до 6% (было 5,77%) из-за усиления давления со стороны издержек ряда производителей в условиях высокого спроса.

Также жители региона активно покупают парфюмерию и косметику. Благодаря популярности продукции расходы на повышение зарплат работникам в условиях нехватки персонала производители переносят в цены.

«Как следствие, годовой рост цен на парфюмерно-косметические товары ускорился. Похожая ситуация отмечалась и на рынке мебели. В результате цены на нее в марте в годовом выражении росли быстрее, чем в феврале», - отмечает cbr.ru.

Прирост цен на услуги в марте уменьшился до 7,27% (было 8,03%). Так, благодаря государственному субсидированию региональных воздушных перевозок замедлилось увеличение стоимости билетов в экономклассе.

«Путевки на Черноморское побережье России подорожали меньше, чем год назад, когда спрос на отдых восстановился, а число доступных направлений сократилось. Как итог, в марте 2024 года снизился годовой прирост цен на туры», - пояснили специалисты.