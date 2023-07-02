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Общество

В Городищенском районе сообщили о тяжелых случаях кори

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В воскресенье, 2 июля, и. о. главы Городищенского района Павел Мигин обратился к жителям в связи с распространением кори.

Наилучшим выходом в сложившейся ситуации, согласно его словам, которые разместили на сайте районной администрации, является вакцинация всех, кто не болел и не привит.

«Корь - опасная вирусная инфекция. Заразиться ей можно даже при мимолетном контакте с патогеном. Если с корью встречается человек не болевший и не привитый, то вероятность того, что он заразится и заболеет корью, равняется ста процентам. Вариантов не заболеть просто нет. Такие случаи на территории Городищенского района имеются. Заболевшие поступают в медицинские учреждения в тяжелом состоянии. Зафиксированы также случаи менингита на фоне осложнения заболевания», - сообщил Мигин.

Он призвал население проявить сознательность, беречь себя и близких. При первых признаках заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью.

С 30 июня в Городищенском районе введен карантин. Жителей просят использовать маски при посещении общественных мест, медики выявляют очаги заболеваний, следят за состоянием лиц, контактировавших с заболевшими, проводят вакцинацию. В дошкольных учреждениях ввели утренние фильтры. Отменены массовые мероприятия, работа пришкольных лагерей. На выезде из села Средняя Елюзань (где выявили очаг кори) создали медицинские фильтры.

По данным на вечер 30 июня, в районе зарегистрировали 10 случаев заболевания.

Известно, что в этом году в Пензенской области до вспышки в Средней Елюзани случаев кори не фиксировали.

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