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Общество

Стало известно, как началась вспышка кори в Средней Елюзани

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В селе Средняя Елюзань Городищенского района борются со вспышкой кори.

«Медицинские работники, сотрудники полиции - в полной боевой готовности. На въезде и выезде из села останавливают все автомобили. Производят замер температуры тела», - сообщается в группе «Подслушано в Городищенском районе» в соцсети «ВКонтакте».

В группе также сообщается, что после распространения кори в Средней Елюзани у 7-летнего ребенка выявлен менингоэнцефалит - опасное и тяжело протекающее заболевание, при котором развивается воспаление головного мозга и его оболочек.

Там же размещено обращение заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Пензенской области Вячеслава Космачева.

«В настоящий момент сложилась достаточно серьезная ситуация в селе Средняя Елюзань Городищенского района, где за последние 2 дня зафиксировано 10 случаев заболевания корью», - сообщил министр.

По его словам, эпидемическая ситуация по кори довольно сложная и напряженная по всей Российской Федерации, однако до недавнего времени Пензенская область не числилась в списке регионов, где зафиксированы случаи заболевания.

«Это серьезный очаг заболеваемости. Сейчас мы системно, поэтапно проводим все мероприятия, чтобы за короткое время локализовать его. Он возник в одном из учебно-образовательных подразделений Средней Елюзани. От ребенка, заболевшего корью, произошло распространение болезни на всех детей, присутствовавших в этом образовательном цикле», - пояснил Вячеслав Космачев.

Он подчеркнул, что в Средней Елюзани экстренно организован оперативный штаб по выявлению всех случаев кори и контактных случаев. В него вошли представители всех органов и структур госвласти, общественных и религиозных организаций. Цель - за короткое время создать условия для прекращения распространения заболеваемости, экстренной вакцинации и ревакцинации, других мероприятий для ограничения инфекционного процесса.

«Сегодня уже разработан четкий план действий. Социально-медицинские бригады пошли обходом по дворам с учетом информации по детям, участвовавшим в образовательном процессе, и по семьям. Наша основная задача в ближайшие 48 часов - индивидуально дойти до каждой семьи и ребенка, посмотреть состояние детей, при наличии подтвержденных симптомов перевести в инфекционное отделение. Если есть начальные проявления или легкая форма заболевания - этих членов семьи взять на персональное динамическое наблюдение», - перечислил план действий Вячеслав Космачев.

Он также отметил, что, по всей вероятности, эпидмероприятия будут проводиться не только в Средней Елюзани, но и в других населенных пунктах, жители которых могли контактировать с зараженными детьми.

«Штаб будет работать в круглосуточном режиме, заседания будут проводиться дважды в сутки для подведения итогов предыдущей работы и постановки задач на последующие сутки. В процессе работы мы будем информировать и о результатах работы, и по вводным, которые станут появляться», - пообещал зампред правительства.

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Источник — фото vk.com/podslushano058
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