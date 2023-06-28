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Общество

Главный пензенский автоинспектор поговорит с водителями на трассе

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В среду, 28 июня, начальник Управления ГИБДД МВД РФ по Пензенской области Антон Шматков рассказал о планах возобновления встреч с гражданами.

Вопрос об этом поступил ему во время прямого эфира, организованного центром управления регионом.

«Когда возобновят старую хорошую традицию встреч руководства ГИБДД с гражданами в полевых условиях? Помните, напротив «Современника» можно было задать все наболевшие вопросы?» - поинтересовался житель Пензы.

«Во время ковидных ограничений такая практика была прекращена. Сам я неоднократно участвовал в таких мероприятиях, будучи замначальника управления Госавтоинспекции. Я думаю, в ближайшее время проведем такое мероприятие», - сообщил Антон Шматков.

Он предупредил, что, вероятнее всего, оно пройдет не в городе, а на федеральной автодороге, «где требуется разговор с водителями», и напомнил, что такие встречи в районе поворота на поселок Монтажный на трассе М-5 проводились в 2019 году.

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