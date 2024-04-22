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Общество

Комплекс фиксации нарушений ПДД на Окружной отремонтируют за 1 млн

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В Пензе ремонт комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, установленного на улице Окружной, 3Б, обойдется в 970 000 рублей.

Информация о соответствующем электронном аукционе размещена на портале госзакупок.

Комплекс типа «Кордон.Про»М установлен на перекрестке Окружной и Калинина. Отремонтировать его необходимо в течение 60 дней с даты заключения контракта.

Необходимы замена крышки радара, кронштейна, кожуха, мультиплексора, прожектора, блока WIRSv1, основания, стойки, а также обновление программного обеспечения.

На аукцион была подана всего одна заявка, не предусматривающая снижения начальной (максимальной) цены. Заявку сочли отвечающей требованиям, торги объявили состоявшимися.

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