В Пензенской области ограничат скорость движения на трассе Р-207

22.04.2024 | 18:04

В Пензенской области на участках трассы Р-207 Пенза - Балашов - Михайловка - автомобильная дорога Р-260 введут ограничения движения.

Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

С 23-го числа на участках с 51 км + 705 м по 51 км + 805 м, а также с 91 км + 488 м по 91 км + 588 м запретят проезд большегрузов общей массой, превышающей 20 тонн. Водители других транспортных средств должны будут двигаться со скоростью 30 и 40 км/ч соответственно.

«Данная мера вводится в связи с предаварийным состоянием путепроводов через железную дорогу Пенза - Ртищево на км 51+755 и на км 91+538», - пояснили в ФКУ.

Автомобилистов попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута поездок.