В Бессоновском районе загорелся DAF, 2 человека погибли

23.04.2024 | 10:15

В Бессоновском районе в ДТП с двумя большегрузами погибли два человека. Авария случилась вечером в понедельник, 22 апреля.

Около 23:40 на 664-м километре трассы М-5 66-летний водитель автомобиля DAF с полуприцепом врезался в стоявший Dongfeng GX, которым управлял 38-летний мужчина.

После столкновения DAF загорелся. Огонь потушили прибывшие на место сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра.

«В результате происшествия водитель DAF и его пассажир, мужчина 2000 года рождения, скончались на месте», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Их тела из кабины автомобиля извлекли спасатели.

Сейчас в причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.