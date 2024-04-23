В Бессоновском районе загорелся DAF, 2 человека погибли

В Бессоновском районе в ДТП с двумя большегрузами погибли два человека. Авария случилась вечером в понедельник, 22 апреля.
Около 23:40 на 664-м километре трассы М-5 66-летний водитель автомобиля DAF с полуприцепом врезался в стоявший Dongfeng GX, которым управлял 38-летний мужчина.
После столкновения DAF загорелся. Огонь потушили прибывшие на место сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра.
«В результате происшествия водитель DAF и его пассажир, мужчина 2000 года рождения, скончались на месте», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Их тела из кабины автомобиля извлекли спасатели.
Сейчас в причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
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