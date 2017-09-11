11.09.2017 | 13:19

Во вторник, 12 сентября, начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области полковник полиции Александр Курчатов проведет прием граждан.

Встретиться с главным автоинспектором области можно будет с 15:00 до 16:00 возле кинотеатра «Современник» (Пенза, ул. Пушкина, 10).

«Прием граждан пройдет в рамках акции «Полиция идет навстречу». Вопросы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения и работой Госавтоинспекции, задать Александру Курчатову смогут все желающие - как водители, так и пешеходы», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это уже не первая встреча Александра Ивановича с водителями и пешеходами прямо на свежем воздухе. Даже свой первый прием в должности начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области он также провел у кинокомплекса «Современник».

Кроме того, жители региона могут задать Александру Курчатову вопросы в социальной сети «ВКонтакте»: на странице ведомства создана специальная рубрика для обратной связи с населением.

Также пользователи соцсети могут связываться с Александром Курчатовым на его собственной странице. Ссылку можно найти на официальной странице Управления МВД России по Пензенской области в социальной сети «ВКонтакте».