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Общество | Начальник ГИБДД встретится с гражданами у кинотеатра «Современник»

11.09.2017|13:19
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Во вторник, 12 сентября, начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области полковник полиции Александр Курчатов проведет прием граждан.

Встретиться с главным автоинспектором области можно будет с 15:00 до 16:00 возле кинотеатра «Современник» (Пенза, ул. Пушкина, 10).

«Прием граждан пройдет в рамках акции «Полиция идет навстречу». Вопросы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения и работой Госавтоинспекции, задать Александру Курчатову смогут все желающие - как водители, так и пешеходы», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это уже не первая встреча Александра Ивановича с водителями и пешеходами прямо на свежем воздухе. Даже свой первый прием в должности начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области он также провел у кинокомплекса «Современник».

Кроме того, жители региона могут задать Александру Курчатову вопросы в социальной сети «ВКонтакте»: на странице ведомства создана специальная рубрика для обратной связи с населением.

Также пользователи соцсети могут связываться с Александром Курчатовым на его собственной странице. Ссылку можно найти на официальной странице Управления МВД России по Пензенской области в социальной сети «ВКонтакте».

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Гость|11.09.2017 14:20|

Из потока на ул. Пушкина будут выдергиваться автомобили, водителям будут предложены на выбор: или прохождение освидетельствования на состояние алкогольного опьянения (по полной программе), или написание благодарности в адрес сотрудников и руководства ГИБДД.

И да, те кто паркует там на пл. Жукова у сквера свои ТС, лучше бы воздержаться в этот день, во избежание эвакуации.

Гость|11.09.2017 14:28|

у меня только один вопрос - когда будут лишать ВУ водятлов с ксеноном?

Гость|11.09.2017 14:46|

Почему на встречу с гражданами только 1 час отводят. Президент и то находит куда большее время на обращения россиян в прямом эфире. Или региональная власть более занята,чем федеральная?!

Гость|11.09.2017 15:09|

Наведите порядок на Измайлова, или сотрите две сплошные! Когда закончится этот беспредел? Ездят как без разметки

Гость|11.09.2017 15:15|

Гость писал(a):

Почему на встречу с гражданами только 1 час отводят
И тот в рабочее время.

Гость|11.09.2017 15:41|

Пусть ответит, какие меры были приняты ссылка на PenzaInform.ru

Гость|11.09.2017 15:48|

Когда ему уже генерала дадут и отправят командовать сельхозакадемией? Столько хорошего для города сделал

Имя: Гость
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