Пензенцы пожаловались на неисправные светофоры в центре

28.04.2024 | 13:54

В воскресенье, 28 апреля, читатели сетевого издания «ПензаИнформ» пожаловались на работу светофоров в городе. Несколько устройств регулирования в центре перестали функционировать.

«На перекрестке Гоголя и Свердлова не работает светофор. Неисправен с 6 утра. Все время горит красный. Для пешеходов то же самое», «На Карла Маркса и Кирова горел красный на всех направлениях и для пешеходов. Светофор для пешеходов мигал двумя горизонтальными полосками», - сообщили горожане.

Они поделились с редакцией кадрами, сделанными на указанных перекрестках.

За последний месяц горожане не раз жаловались на светофоры в областном центре. Некоторые из них подавали сигналы, но были неисправны, а какие-то вовсе не действовали.

Так, 16 апреля сообщалось о некорректной работе светофора на пересечении улиц Тернопольской и Бородина. Он перестал показывать зеленый сигнал, из-за чего на участке несколько дней складывалась аварийная ситуация.

17 апреля пензенцы пожаловались на недействующие светофоры на Гидрострое. Пешеходам было очень сложно перейти дорогу.

«На Гагарина то же самое», «В Заставе скоро будет месяц, как не работают светофоры, и всем по фигу, сколько раз писали в администрацию, ответа нет», - добавили другие горожане.