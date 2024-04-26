Водитель автоцистерны посчитал, что не один виновен в серьезном ДТП

26.04.2024 | 16:42

В Пензе вынесли приговор 59-летнему жителю Засечного, по вине которого пострадала студентка.

Мужчина работал водителем-экспедитором АО «Молочный комбинат «Пензенский». 13 июня прошлого года он был за рулем автоцистерны и ехал по Окружной со стороны улицы Кижеватова. На пересечении с Курской сельчанин собрался совершить поворот налево, выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2112.

В аварии пострадала 18-летняя пассажирка легковушки. Травмы, полученные девушкой, квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Она перенесла операцию и долгое время проходила лечение.

Свою вину мужчина признал частично. По его мнению, водитель ВАЗа нарушил правила, поскольку ехал с большой скоростью и не притормозил перед пешеходным переходом. Именно на сброс скорости обвиняемый рассчитывал, совершая свой маневр.

Мужчину признали виновным в преступлении по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорили к 1 году ограничения свободы.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск пострадавшей девушки. В ее пользу с АО «Молочный комбинат «Пензенский» взыскали 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Представитель потерпевшей обжаловал приговор в апелляционном порядке в части определения размера компенсации морального вреда. С учетом физических и моральных страданий пострадавшей в ДТП студентки колледжа судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда изменила приговор в части взыскания компенсации морального вреда, увеличив ее размер до 700 тысяч рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.