Сетевое издание|18+|Пятница|26 апр 2024|20:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Водитель автоцистерны посчитал, что не один виновен в серьезном ДТП

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе вынесли приговор 59-летнему жителю Засечного, по вине которого пострадала студентка.

Мужчина работал водителем-экспедитором АО «Молочный комбинат «Пензенский». 13 июня прошлого года он был за рулем автоцистерны и ехал по Окружной со стороны улицы Кижеватова. На пересечении с Курской сельчанин собрался совершить поворот налево, выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2112.

В аварии пострадала 18-летняя пассажирка легковушки. Травмы, полученные девушкой, квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Она перенесла операцию и долгое время проходила лечение.

Свою вину мужчина признал частично. По его мнению, водитель ВАЗа нарушил правила, поскольку ехал с большой скоростью и не притормозил перед пешеходным переходом. Именно на сброс скорости обвиняемый рассчитывал, совершая свой маневр.

Мужчину признали виновным в преступлении по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорили к 1 году ограничения свободы.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск пострадавшей девушки. В ее пользу с АО «Молочный комбинат «Пензенский» взыскали 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Представитель потерпевшей обжаловал приговор в апелляционном порядке в части определения размера компенсации морального вреда. С учетом физических и моральных страданий пострадавшей в ДТП студентки колледжа судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда изменила приговор в части взыскания компенсации морального вреда, увеличив ее размер до 700 тысяч рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото группы «Сова Пенза авто»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте