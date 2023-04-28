Сетевое издание|18+|Пятница|28 апр 2023|16:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Спиртовые отходы в полях: в Сурске ждут ремонта очистных

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Городищенском районе в скором времени должны начать приводить в порядок очистные сооружения для спиртзавода, сточные воды которого попадают в канализацию Сурска.

Нарушение в работе объекта, построенного в 1972 году, было выявлено в мае 2022-го. 3 июня региональный минлесхоз оштрафовал директора эксплуатирующей организации (ООО «Очистные сооружения») на 5 000 рублей.

Через суд вышеназванную фирму, а также собственника очистных (ООО «Виола») обязали привести очистные сооружения в нормативное состояние и поставить их на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

До 31 октября 2023 года необходимо частично заменить инженерные коммуникации на площадке комплекса очистных, капитально отремонтировать стены приемной камеры № 1, починить аэротенки для подачи воздуха и очистки сточных вод. Также нужно обрабатывать стоки химическими методами и контролировать осадок сточных вод из первичных и вторичных отстойников по паразитологическим показателям.

Сделать все это «Виола» должна за счет собственных средств. За исполнением работ будет следить прокуратура.

«В настоящее время обществом осуществляется разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, с учетом полученных коммерческих предложений на проведение ремонтных работ проводится выбор способа их проведения и подрядной организации», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Местные жители несколько лет бьют тревогу из-за сложившейся ситуации. По их словам, очистные, расположенные «у русла реки Суры, в 200 метрах», не справляются с тем, что поступает туда как с завода, так и из домов самих горожан. В итоге спиртовые отходы иногда утекают в поля.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте