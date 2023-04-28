Спиртовые отходы в полях: в Сурске ждут ремонта очистных

28.04.2023 | 15:18

В Городищенском районе в скором времени должны начать приводить в порядок очистные сооружения для спиртзавода, сточные воды которого попадают в канализацию Сурска.

Нарушение в работе объекта, построенного в 1972 году, было выявлено в мае 2022-го. 3 июня региональный минлесхоз оштрафовал директора эксплуатирующей организации (ООО «Очистные сооружения») на 5 000 рублей.

Через суд вышеназванную фирму, а также собственника очистных (ООО «Виола») обязали привести очистные сооружения в нормативное состояние и поставить их на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

До 31 октября 2023 года необходимо частично заменить инженерные коммуникации на площадке комплекса очистных, капитально отремонтировать стены приемной камеры № 1, починить аэротенки для подачи воздуха и очистки сточных вод. Также нужно обрабатывать стоки химическими методами и контролировать осадок сточных вод из первичных и вторичных отстойников по паразитологическим показателям.

Сделать все это «Виола» должна за счет собственных средств. За исполнением работ будет следить прокуратура.

«В настоящее время обществом осуществляется разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, с учетом полученных коммерческих предложений на проведение ремонтных работ проводится выбор способа их проведения и подрядной организации», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Местные жители несколько лет бьют тревогу из-за сложившейся ситуации. По их словам, очистные, расположенные «у русла реки Суры, в 200 метрах», не справляются с тем, что поступает туда как с завода, так и из домов самих горожан. В итоге спиртовые отходы иногда утекают в поля.