Для поселка ЗИФ будут проектировать канализационные сети

12.09.2025 | 10:40

В поселке ЗИФ появится канализация. Заключен контракт на проектирование внутриквартальных сетей в частном секторе и магистрального трубопровода от поселка до точки врезки в городскую систему, сообщил глава Пензы Олег Денисов в пятницу, 12 сентября.

Протяженность внутриквартальной сетей водоотведения должна составить 9 400 метров, магистральной - 3 800.

«Реализация проекта станет еще одним этапом развития инфраструктуры микрорайона», - написал Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

Ранее в ЗИФе по муниципальной программе построили водопровод. История с его запуском длилась долго.

Объект обещали сдать в 2020 году, затем - летом 2021-го. В итоге перенесли на сентябрь 2021-го, однако специалисты снова не уложились в срок. Пробный пуск произвели в конце ноября того же года.