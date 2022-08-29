В Сурске признали необходимость реконструкции очистных сооружений

29.08.2022 | 09:48

27 августа в Сурске Городищенского района отмечался день города. Губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях поздравил местных жителей с праздником и подчеркнул важность создания комфортных условий.

Во «ВКонтакте» на пост отреагировал Сергей Н., который напомнил о до сих пор не решенной экологической проблеме, связанной с деятельностью спиртзавода: отходы производства сливаются с нарушениями (данный факт установлен).

По его мнению, очистные сооружения, расположенные «у русла реки Суры, в 200 метрах», не справляются с тем, что поступает туда как с завода, так и из домов самих горожан.

«Когда в Суру и в Сурское море попадет скопление, которому более 50 лет, вот тогда и посмотрим, насколько важны комфортные условия для людей», - написал мужчина в комментариях.

29 августа представитель областного правительства сообщил Сергею, что очистные сооружения в Сурске находятся в частной собственности организации «Виола».

«Собственнику были даны поручения о принятии мер по недопущению фактов нарушения санитарно-эпидемиологической обстановки, по реконструкции очистных сооружений с переводом их на меньшую мощность либо строительству автономных очистных сооружений для нужд организации «Агат-Алко», - говорится в ответе.

Как уточняется, в августе этого года в региональном правительстве провели два совещания с участием надзорных органов, представителей ООО «Виола», ООО «Агат-Алко», администрации Городищенского района и администрации Сурска.

«Перед собственником очистных сооружений поставлена задача в срок до конца августа найти экспертную организацию, которая проведет техническое обследование очистных сооружений и даст соответствующее заключение», - конкретизируется в ответе.