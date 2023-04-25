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Общество

Пензенские автобусы не могли добраться до кладбища из-за пробки

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Во вторник, 25 апреля, в управлении транспорта и связи рассказали о проблемах, с которыми столкнулись при перевозке горожан по маршруту Пенза-I - Восточное кладбище.

Был и традиционный час пик - с 8:00 до 9:00, когда из-за заторов на М-5 интервал между автобусами увеличился.

Но самым сложным оказался интервал между 12:00 и 13:30, когда из-за ДТП, случившегося в районе села Трофимовка, движение на окраине города просто парализовало.

«Автобусы вместе с остальным транспортом были вынуждены простаивать в многокилометровой пробке. Указанный фактор привел к задержкам в транспортном обслуживании пассажиров», - констатировали в управлении.

Уточняется, что за день пензенцы совершили на 8 задействованных на линии машинах 3 827 поездок.

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Источник — фото Управления транспорта и связи г. Пензы
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