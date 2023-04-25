Водители встали в многокилометровой пробке на трассе М-5

Во вторник, 25 апреля, водители пожаловались на пробку на трассе М-5 в Бессоновском районе. Движение затруднено от Чемодановки в сторону Трофимовки.
Причиной затора стала авария с участием большегрузов. Она случилась в селе Трофимовка.
Последствия столкновения попали в объектив камеры. У одной из фур разбита и деформирована передняя часть.
Грузовики, водители которых попали в ДТП, перекрыли полосу движения.
«Трофимовка стоит», «Машины едут только в сторону Пензы», - рассказали пользователи чата «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber.
«Что случилось в Кижеватове? Пробка большая, 4 скорых, час ждем», - написал участник сообщества «Подслушано в Кузнецке» в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области, в ДТП никто не пострадал.
Также водителей беспокоит дорожная обстановка по пути на Восточное кладбище. Традиционно на Радоницу автомобилисты сталкиваются с пробками.
По словам водителей, перед кладбищем наблюдается очередь длиной около 700 метров. «За забор пускают, поэтому не так плотно перед воротами. Светофор у Монтажного не работает. Регулировщик», - объяснил участник чата «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber.
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