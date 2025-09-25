Молодые пензенцы раскопали могилу знакомого, чтобы увидеть тело

25.09.2025 | 11:40

В Лунине трое пензенцев (20-летняя девушка и молодые люди 22 и 24 лет) раскопали могилу на местном кладбище. Они хотели убедиться, что в ней лежит их знакомый.

Компания выпивала, а затем девушка предложила приятелям проверить, на самом ли деле погребен был тот самый человек. При этом она заявила, что готова заплатить по 10 000 рублей каждому, если они возьмут в руки лопаты.

Молодые люди купили инвентарь и прибыли в рабочий поселок в темное время суток. Они начали раскапывать могилу, но быстро устали и так и не успели узнать, кто внутри. Продолжить решили следующей ночью.

Однако днем жители районного центра увидели, что случилось с захоронением, и обратились в полицию. Подозреваемых быстро нашли и задержали.

Теперь все трое стали фигурантами уголовного дела. За надругательство над могилой им грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в областном УМВД РФ.