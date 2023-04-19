Глав регионов попросили продлить майские праздники из-за депрессии

19.04.2023 | 14:14

Депутат Госдумы Владислав Даванков направил обращения губернаторам регионов с просьбой сделать дни с 2 по 5 мая нерабочими, таким образом продлив выходные в этом году.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Даванкова, сейчас необходимы «по-настоящему длинные выходные», поскольку люди ощущают симптомы депрессии.

«Майские праздники в этом году должны стать полноценным отдыхом для людей. 37% россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии: рост в 2 раза даже по сравнению с коронавирусным годом, где хорошего было мало. Нужно дать людям нормально отдохнуть», - заявил он.

Еще один депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил «Ленте.ру» , что в 2023 году продление майских праздников на федеральном уровне практически исключено, так как уже не будет времени внести поправки в законодательную базу. А вот региональные власти в принципе могут принять соответствующий закон.

«По регионам сложнее - надо смотреть уставы субъектов. Теоретически, губернатор мог бы это сделать, но, как показывает практика, обычно подобные решения оспаривались в суде», - добавил Нилов.

Ранее в Госдуму вносился законопроект о длинных выходных в мае, с 1-го по 9-е число. Увеличить продолжительность каникул предлагается за счет переноса на май четырех дней с новогодних праздников.

Пока же пензенцев в первых числах мая ждут три нерабочих дня - 29, 30 апреля и 1 мая (суббота, воскресенье и понедельник). С 2-го по 5-е число - будни. 9 Мая выпадает на вторник. На понедельник, 8-е число, Минтруд перенес один выходной из новогодних праздничных дней. Так что пензенцы будут отдыхать четыре дня - с 6-го по 9 мая (с субботы по вторник).