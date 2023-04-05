Майские выходные хотят сделать длинными

05.04.2023 | 12:32

В среду, 5 апреля, в Госдуму РФ внесли законопроект о длинных выходных в мае, с 1-го по 9-е число.

Увеличить продолжительность каникул хотят за счет сокращения новогоднего праздничного периода.

По информации ТАСС, законопроект предусматривает перенос на май четырех дней с конца новогодних каникул.

«Если мы оперативно примем этот законопроект, то в этом году выходные будут без перерывов - с 29 апреля по 9 мая. А в следующем году и дальше январские праздники будут с 1 по 3 января плюс Рождество (7 января), а майские - без перерывов, с 1 по 9 мая», - сообщил депутат Владислав Даванков журналисту ТАСС.

Ранее сообщалось, что в этом году продолжительность майских каникул будет меньше, чем в 2022-м и 2021-м. Всего жителей Пензенской области ожидает 7 выходных: 29 и 30 апреля, 1 мая, а также с 6-го по 9-е число.