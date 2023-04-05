Сетевое издание|18+|Среда|5 апр 2023|13:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Майские выходные хотят сделать длинными

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 5 апреля, в Госдуму РФ внесли законопроект о длинных выходных в мае, с 1-го по 9-е число.

Увеличить продолжительность каникул хотят за счет сокращения новогоднего праздничного периода.

По информации ТАСС, законопроект предусматривает перенос на май четырех дней с конца новогодних каникул.

«Если мы оперативно примем этот законопроект, то в этом году выходные будут без перерывов - с 29 апреля по 9 мая. А в следующем году и дальше январские праздники будут с 1 по 3 января плюс Рождество (7 января), а майские - без перерывов, с 1 по 9 мая», - сообщил депутат Владислав Даванков журналисту ТАСС.

Ранее сообщалось, что в этом году продолжительность майских каникул будет меньше, чем в 2022-м и 2021-м. Всего жителей Пензенской области ожидает 7 выходных: 29 и 30 апреля, 1 мая, а также с 6-го по 9-е число.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте