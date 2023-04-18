«Шашлычный набор» стал для пензенцев дороже, чем год назад

18.04.2023 | 08:42

Так называемый шашлычный набор - мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг - подорожал по сравнению с прошлым годом. Его средний чек вырос на 8% и составил почти 2,2 тыс. рублей, а продажи в натуральном выражении подскочили на 19%.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Эксперты сравнивали данные за период с 1 по 13 апреля 2023 года с аналогичным периодом 2022-го. Учитывались продажи в федеральной и несетевой рознице.

Скачок продаж «шашлычного набора» связан с хорошей погодой, совпавшей с праздником Пасхи, отмечают специалисты. Многие семьи собирались вместе с друзьями и близкими, а значит, больше готовили домашнюю еду, в том числе и шашлыки.

Серьезный вклад в сумму внесли мангалы, в среднем за год они подорожали на 34%, до 838 рублей. Тем не менее объем продаж в натуральном выражении вырос по сравнению с 2022 годом на 6%.

Средний чек других составляющих набора несколько снизился. Например, покупка шампуров обошлась на 4% дешевле и составила 352 рубля. Продажи этого товара в штуках увеличились на 14%, а древесного угля и розжига - на 21 и 24% соответственно.

При этом мясо, уже готовое для жарки на мангале, потеряло в стоимости 5%. Его покупка обходится в среднем 624 рубля. Возможно, это повлияло на рост продаж - они увеличились на 12%.

Жителям Пензенской области, желающим отведать ароматного шашлыка, следует помнить: с 8 апреля в регионе объявлен особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров, сжигание мусора и проведение любых работ с использованием открытого огня. За нарушение режима предусмотрены крупные штрафы.