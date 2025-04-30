Экономика

В Пензенской области из-за ОРВИ выросли цены на медикаменты

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В Пензенской области в марте годовая инфляция ускорилась на 0,59% и достигла 10,92%, что выше, чем в целом по стране (10,34%).

Из продовольственных товаров заметнее всего подорожали кофе и какао - на 17,37% и 24,89% за год соответственно. Это связано с неурожаем в странах-поставщиках и, как следствие, сокращением предложения.

Увеличились и цены на рыбопродукты - из-за снижения объемов вылова и переработки рыбы. За 12 месяцев прирост составил 28,71%. А вот куриные яйца подешевели за счет расширения предложения.

Что касается непродовольственных товаров, то значительнее всего подорожали печатные издания и медицинские товары.

«Так, из-за роста заболеваемости ОРВИ в марте увеличился спрос на медикаменты. Это привело к росту цен на них. Кроме того, производители и продавцы медикаментов и печатных изданий переносили в цены своей продукции возросшие расходы на закупку сырья и логистику», - объяснили в ЦБ РФ.

Импортируемые товары продолжили дешеветь в том числе за счет укрепления рубля и охлаждения спроса. Это произошло, например, с техникой, здесь на стоимость также повлияло замедление потребительского кредитования.

«В целом за 12 месяцев телевизоры и ноутбуки подешевели (на 1,90% и 3,95% соответственно), а смартфоны подорожали меньше, чем непродовольственные товары в целом (на 4,28%)», - уточнили эксперты.

Заметнее всего в марте поднялись цены на услуги, особенно те, что связаны с зарубежным туризмом: в преддверии начала сезона подорожали путевки в Турцию и Египет.

Также повысились цены на бытовые услуги. «Это произошло из-за увеличения затрат ателье по ремонту и пошиву одежды и обуви на материалы, инструменты, оплату труда, аренду помещений», - добавили в ЦБ РФ.

Кроме того, в марте подорожали услуги шиномонтажных мастерских. Из-за теплой погоды сезон замены резины начался раньше обычного, и водители поспешили к специалистам.

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Источник — cbr.ru
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