В Пензенской области подешевели подержанные иномарки

28.03.2025 | 11:43

В Пензенской области в феврале годовая инфляция почти не изменилась по сравнению с январем и составила 10,56% (было 10,59%). Этот показатель по-прежнему превышает окружной (10,30%) и общероссийский (10,06%).

Прирост цен на продовольственные товары увеличился с 12,76% до 13,28%. К примеру, из-за снижения вылова рыбы и объемов ее переработки сократилось предложение рыбных продуктов в регионе, что отразилось на их стоимости.

«У хлебопеков выросли затраты, в частности на сырье и логистику. Поэтому цены на хлебобулочные изделия в феврале в годовом выражении росли быстрее, чем в январе», - объяснили эксперты ЦБ РФ.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары, напротив, снизился - с 6,58% до 6,45%. Этому способствовало укрепление рубля.

«Так, подешевели ввозимые в страну подержанные легковые автомобили иностранного производства. Поэтому годовое снижение цен на иномарки с пробегом ускорилось. Также благодаря укреплению рубля цены на смартфоны в феврале в годовом выражении росли медленнее, чем в январе», - уточнили специалисты.

Что касается сферы услуг, то рост их стоимости также замедлился - до 11,56% после 12,35%. Главная причина - в высокой сравнительной базе прошлого года.

Например, поездки в Турцию подорожали не столь заметно, как в феврале 2024-го. Тогда к сильному удорожанию путевок среди прочего привело ослабление рубля.