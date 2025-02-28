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Происшествия

Напролом: двое пензенцев пытались вывезти тележку с бытовой техникой

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В гипермаркете на проспекте Строителей в Пензе двое мужчин пытались провезти мимо кассы тележку, нагруженную бытовой техникой.

Инцидент случился 26 февраля. Сигнал из магазина поступил правоохранителям в 18:01. На место прибыли сотрудники Росгвардии.

Как выяснилось, двое молодых людей, 19 и 26 лет, погрузили в покупательскую тележку 2 пылесоса, 2 блендера, мойку высокого давления и пароочиститель. Общая стоимость товаров составила 78 545 рублей.

«Мужчины напролом ринулись к выходу, однако прорваться им не удалось - на их пути встали сотрудники охраны», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Росгвардейцы задержали похитителей и передали их сотрудникам полиции.

24 февраля в магазине строительных материалов и хозяйственных товаров, расположенном на проспекте Строителей, покупатель пытался украсть перфоратор, дрель, инструменты для ремонта и отделочные материалы, спрятав их в упаковку утеплителя.

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