В Пензенской области готовятся к пожарам в большинстве районов

В Пензенском регионе из-за участившихся пожаров объявляется желтый уровень погодной опасности.
«По данным Пензенского гидрометеоцентра, в период с 18 по 24 апреля местами на территории нашей области с дальнейшим распространением на большинство районов ожидается высокая пожарная опасность лесов - 4-й класс», - предупредили в пресс-службе главного регионального управления МЧС России.
Так, 17-го числа произошло сразу несколько возгораний сухой травы и мусора: в Заре, Малой Валяевке, Кучках, Ардыме. Везде с огнем борются пожарные подразделения.
С 8 апреля в Пензенской области действует особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров, сжигание мусора и проведение любых работ с использованием открытого огня.
За нарушение режима предусмотрены крупные штрафы.
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