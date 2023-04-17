В Пензенской области готовятся к пожарам в большинстве районов

17.04.2023 | 14:53

В Пензенском регионе из-за участившихся пожаров объявляется желтый уровень погодной опасности.

«По данным Пензенского гидрометеоцентра, в период с 18 по 24 апреля местами на территории нашей области с дальнейшим распространением на большинство районов ожидается высокая пожарная опасность лесов - 4-й класс», - предупредили в пресс-службе главного регионального управления МЧС России.

Так, 17-го числа произошло сразу несколько возгораний сухой травы и мусора: в Заре, Малой Валяевке, Кучках, Ардыме. Везде с огнем борются пожарные подразделения.

С 8 апреля в Пензенской области действует особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров, сжигание мусора и проведение любых работ с использованием открытого огня.

За нарушение режима предусмотрены крупные штрафы.