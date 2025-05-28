В Пензенской области подорожали овощи, одежда и диваны

28.05.2025 | 10:03

В Пензенской области в апреле цены выросли на 0,5% по сравнению с мартом, годовая инфляция увеличилась с 10,92% до 10,94%. При этом по России в целом данный показатель, наоборот, снизился.

Среди продовольственных товаров заметно подорожали овощи. Это связано с сезонным сокращением запасов прошлогоднего урожая и ростом доли импортной продукции.

«Накопленный за 12 месяцев прирост цен на картофель оказался самым существенным среди всей потребительской корзины. А лук и капуста за год прибавили в цене больше, чем продовольствие в целом», - уточнили в ЦБ РФ.

Выросли цены в кафе и ресторанах: за 12 месяцев - на 12,78%. Дело в том, что предприятия общепита переносили в стоимость своих блюд возросшие расходы на закупку продуктов и оплату труда.

А вот апельсины и бананы подешевели на 9,20% и 4,93% соответственно благодаря укреплению рубля. За счет увеличения производства также снизилась стоимость куриных яиц.

Среди непродовольственных товаров в апреле наблюдалось повышение цен на мебель, трикотаж, одежду и обувь. Причина в возросших затратах на материалы и фурнитуру, а также в сезонной смене гардероба, приведшей к увеличению спроса.

«Поэтому накопленный за 12 месяцев прирост цен на диваны и кресла оказался выше, чем на непродовольственные товары в целом», - отметили специалисты.

А вот средства связи, бытовая техника и компьютеры стали более доступными из-за сокращения спроса и укрепления рубля.

«В результате за 12 месяцев планшеты и смартфоны подешевели на 10,25% и 0,82% соответственно, а холодильники подорожали умеренно - на 3,44%», - добавили в ЦБ РФ.

Что касается сферы услуг, то здесь с началом сезона отпусков заметно выросли цены на путевки в санатории и пансионаты. Подорожали и услуги такси - годовой прирост составил 10,63%.

Зато опустились цены на зарубежный туризм. «В основном это связано с укреплением рубля. Кроме того, с приближением летнего сезона спрос на поездки в Объединенные Арабские Эмираты снизился. Как следствие, путевки в эту страну подешевели на 26,84%. В итоге рост цен на зарубежные поездки в годовом выражении замедлился», - заключили эксперты.