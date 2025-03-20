Экономист: Весной продукты и одежда подешевеют

20.03.2025 | 08:19

Этой весной по сравнению с прошлой подешевеют продукты, одежда и обувь. Такой прогноз дала

«Газете.Ru» доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Юлия Бутырина.

Она отметила, что снижение цен зависит от конкретного товара и региона. Так, на продукты оно может составить 10-15%.

«Если в этом сезоне будет хороший урожай, цены на основные продукты питания (например, картофель, овощи) могут снизиться из-за увеличения предложения. Если складские запасы будут высокими, это также может способствовать снижению цен», - уточнила экономист.

Также Юлия Бутырина напомнила, что весной ретейлеры будут освобождать места для товаров нового сезона. Поэтому снижение цен на зимнюю одежду и обувь, по ее предположению, может достигнуть 20-30%.

Она добавила, что в связи с колебаниями курса валют и изменениями в импортных пошлинах могут снизиться цены на определенные виды электроники. Это, в частности, произойдет, если производители сумеют оптимизировать затраты или упадет спрос на определенные модели.