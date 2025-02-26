В Роскачестве ответили, намеренно ли замедляют работу смартфонов

26.02.2025 | 19:35

В последнее время пользователи смартфонов стали замечать, что их устройства работают медленней. Особенно это ощутимо у бюджетных моделей гаджетов двух-трехлетней давности.

Производителей обвинили в том, что они намеренно сокращают срок службы телефонов. Эксперты Роскачества разбирались так ли это.

«С экономической точки зрения можно предположить, что производителям невыгодно создавать смартфоны, рассчитанные на длительный срок эксплуатации. Поэтому нередко наблюдается тенденция к намеренному сокращению срока службы устройств. Этот процесс может осуществляться как путем внесения изменений в конструкцию, так и программными методами. Наиболее распространенным примером является программное замедление работы смартфонов, достигаемое за счет увеличения нагрузки на вычислительные ресурсы фоновых процессов с каждым новым обновлением», - пояснил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

В некоторых случаях обновления системы «ломают» смартфоны: увеличивают объем занимаемой памяти, повышают потребление системных ресурсов, активируют фоновые процессы, не заметные пользователю.

Вместе с обновлениями телефон часто получает «мусорные» файлы – ненужные дополнения, которые снижают производительность. В итоге устройство начинает медленнее работать, а пользователь задумывается о покупке нового.

Однако нельзя отказаться от обновлений программного обеспечения телефона, желая решить проблему. В этом случае он станет уязвим для хакерских атак или сломается.

Медленнее смартфон может начать работать и из-за того, что производители перестают поддерживать старые бюджетные модели процессоров.

«Производители экономят на аккумуляторах. Раньше в мобильных телефонах можно было самостоятельно менять аккумуляторы, что увеличивало срок службы устройств. В современных смартфонах применяются встроенные литий-ионные аккумуляторы, которые служат без заметной потери производительности в среднем от двух до трех лет», - отметили эксперты.

В Роскачестве добавили, что вопрос о намеренном сокращении срока службы смартфона остается открытым. Но очевидно: производители все же создают условия для того, чтобы пользователь часто задумывался о покупке нового гаджета.