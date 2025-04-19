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Криминал

Пензенский студент послал липчанину сломанную видеокарту за 140 000 руб.

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18-летний пензенский студент придумал схему мошенничества и обманул 37-летнего жителя Липецка. Парень купил в магазине цифровой и бытовой техники видеокарту за 230 000 рублей и разместил в интернете объявление о ее продаже за 140 000, приложив фото и видео товара.

Выгодность сделки оценил липчанин, увидевший объявление. Он позвонил пензенцу по видеосвязи, и парень продемонстрировал новую дорогую запчасть.

Мужчина перевел требуемую сумму и получил посылку. Однако, вскрыв упаковку в пункте выдачи, он обнаружил, что видеокарта другой фирмы и некачественная. После этого неудачливый покупатель обратился в полицию.

Липецкие силовики вычислили пензенского махинатора. Как выяснилось, получив от покупателя оплату, он выслал ему неисправную видеокарту, а купленную сдал обратно в магазин, вернув свои деньги.

Студент полностью возместил липчанину заплаченные за карту средства, что не освободило его от ответственности за мошенничество. Пензенцу грозит до 5 лет лишения свободы.

«Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в УМВД России по Липецкой области.

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Источник — фото УМВД России по Липецкой области
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