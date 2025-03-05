В Госдуме предложили разрешить продажу компактного оружия

05.03.2025 | 08:15

Во вторник, 4 марта, группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение проект изменений Федерального закона «Об оружии». Документ размещен в базе данных «Законотворчество».

Сейчас в стране запрещен оборот гражданского и служебного оружия со стволом короче 50 сантиметров и общей длиной менее 80 сантиметров.

«Действующие требования носят устаревший характер и не отражают сложившиеся реалии на оружейном рынке, в частности, существенно ограничивают распространение карабинов, в том числе спортивных, изготовленных для стрельбы пистолетными патронами», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы предлагают сократить разрешенную длину ствола до 30 см, а общий размер оружия - до 70 см. По их мнению, это не создаст каких-либо общественно опасных рисков и не наделит данные изделия свойствами скрытого ношения.

Кроме того, разработчики считают возможным разрешить выдачу лицензии на оружие гражданам, не уплатившим административные штрафы в срок. Сейчас за это нарушение отказывают в разрешении или аннулируют действующее.