Организаторы «Бессмертного полка»: В этом году шествия не будет

18.04.2023 | 12:26

Организаторы акции «Бессмертный полк» сообщили, что в 2023 году традиционное шествие не состоится «в целях безопасности». Заявление было сделано 18 апреля на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Участникам предложили другие форматы.

«9 Мая - это праздник, и основным акцентом этого дня являются портреты наших героев, защищавших Родину. Каждый может выбрать удобный для себя формат «Бессмертного полка» и рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях, и тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались», - высказалась сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. Ее цитата приводится на официальной странице акции во «ВКонтакте».

Между тем в Пензе уже определили маршрут шествия «Бессмертного полка». Колонна по традиции должна была начать движение от улицы Коммунистической и пройти по проспекту Победы мимо Монумента воинской и трудовой славы пензенцев до магазина «Василек». Затем развернуться и дойти до центрального луча монумента.

Предполагалось, что количество участников в 2023 году увеличится. В 2022-м к «Бессмертному полку» присоединились более 50 000 пензенцев.