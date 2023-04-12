В Пензе определили маршрут «Бессмертного полка»

12.04.2023 | 10:39

Маршрут «Бессмертного полка» в Пензе на 9 Мая останется неизменным. Об этом в среду, 12 апреля, говорили на заседании рабочей группы по подготовке к празднованию Дня Победы, которое прошло в администрации города.

Колонна по традиции начнет двигаться от улицы Коммунистической и пройдет по проспекту Победы мимо Монумента воинской и трудовой славы пензенцев до магазина «Василек». Затем шествие развернется и дойдет до центрального луча монумента.

Планируется, что количество участников в этом году увеличится. В 2022-м к «Бессмертному полку» присоединились более 50 000 пензенцев.

По пути следования колонны будут дежурить машины скорой помощи. Планируется установка рамок металлоискателей, ограждений, изменение схемы организации дорожного движения. К охране порядка во время мероприятия намерены привлечь членов народной дружины и отряд «Тигр».

«Кроме того, на совещании обсудили вопрос работы полевой кухни. В настоящее время определяется локация, где пензенцы смогут угоститься солдатской кашей, а также место расположения точки с бесплатной питьевой водой», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее стало известно, что основные мероприятия по празднованию Дня Победы в Пензе запланированы на период с 6 по 9 мая.

9-го числа в 8:00 состоится возложение венков и цветов на могилы солдат, погибших в годы войны, на Мироносицком, Митрофаньевском кладбищах.

На 9:00 намечен благодарственный молебен в часовне Михаила Архангела, на 9:30 запланировано торжественное прохождение маршем курсантов (около 1 000 человек) филиала военной академии материально-технического обеспечения.

В 10:00 состоится церемония возложения цветов к Монументу воинской и трудовой славы пензенцев. В 11:00 начнется движение «Бессмертного полка». В 13:30 стартует традиционная легкоатлетическая эстафета (более 2 000 человек).

С 13:00 до 13:40 на набережной Суры у «Ростка» можно будет увидеть демонстрационные полеты воздушных судов (семи самолетов), организованные силами ДОСААФ.

В период с 18:50 до 19:00 пензенцы присоединятся к всероссийской акции «Минута молчания», которая пройдет во всех парках и скверах города.

Кульминацией праздника станет концерт на Юбилейной площади - с 17:00 до 22:00, в нем примут участие лучшие коллективы Пензы. Завершится он грандиозным салютом, который растянется на 20 минут. Его организуют со смотровой площадки на улице Мира.