В Заречном дачные автобусы выйдут на линию раньше срока

17.04.2023 | 09:18

В Заречном дачный сезон стартует раньше запланированного срока. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил глава закрытого города Олег Климанов.

«Поручил МП «Автотранс» провести обследование дорог и составить актуальное расписание. Уже 22, 23, а также 29 и 30 апреля садоводы смогут добраться до своих участков по графику выходного дня», - написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Стоимость проезда по сравнению с прошлым годом не увеличится. Отправляться транспорт, как обычно, будет от КПП «Монтажная проходная».

«Отмечу, что в эти дни городские автобусы не будут подвозить дачников до КПП, так как маршруты с заездом до проходной начнут действовать с 1 мая», - уточнил Олег Климанов.

В Пензе транспорт для дачников начнет ходить с 22 апреля. «Будет организована работа 19 маршрутов в количестве 28 единиц подвижного состава», - сообщил начальник Управления транспорта и связи г. Пензы Артем Садовов. Цену на проезд тоже обещали не повышать.