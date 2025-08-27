Зареченец не смог снять 100 рублей и разбил банкомат

27.08.2025 | 18:37

Жителю Заречного придется заплатить крупную сумму за повреждение терминала самообслуживания Сбербанка.

Утром 20 апреля этого года он хотел снять со своей карты 100 рублей, но не смог. Позвонив оператору, горожанин выяснил, что его счет арестован.

Разозлившись, мужчина стукнул кулаком по монитору, однако не рассчитал силу и вывел его из строя.

Представитель банка обратился сначала в полицию, чтобы хулигана привлекли к административной ответственности, а затем - в суд, с требованием взыскать стоимость восстановительного ремонта (133 768,03 рубля).

За умышленное повреждение чужого имущества мужчину оштрафовали на 400 рублей. Также ему придется выплатить указанную банком сумму и госпошлину в размере 5 013 рублей, сообщили в Зареченском городском суде.