«Кровь из глаз»: Заречный заполонили баннеры с грубой ошибкой

05.09.2025 | 09:19

В Заречном разместили рекламные баннеры с грамматической ошибкой. Они вызвали возмущение у горожан.

Рекламу разместила онлайн-платформа по поиску попутчиков. Слоган на плакате – «Едь по пути». По правилам русского языка должно быть написано «поезжай».

«Кровь из глаз. С кем согласовываются подобные вещи? Мы пытаемся сохранить у детей стремительно ускользающие остатки грамотности. А тут такое на каждом перекрестке. Даже если это стеб в целях привлечения внимания, я не хочу видеть это на улицах любимого города!» - написала зареченка на странице главы закрытого города Алексея Костина во «ВКонтакте».

На жалобу женщины ответил представитель департамента образования Заречного.

«Рекламная конструкция, на которой размещен указанный вами баннер, является частной. Порядок размещения рекламных материалов и требования к их содержанию регулируется федеральным законом «О рекламе», - пояснили горожанке.

Ей посоветовали обратиться с жалобой в организацию, разместившую баннеры, либо в компанию, которую рекламируют.