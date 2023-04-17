В Пензе выбрали место для нового сквера

17.04.2023 | 16:04

В Пензе определили место, где появится новый сквер к 9 Мая. Это будет площадка возле храма в районе 1-го проезда Мозжухина (Заря, частный сектор).

Вариант предложен управлением градостроительства и архитектуры, сообщили в администрации Пензы в понедельник, 17 апреля. Уже разрабатывается схема размещения зеленых насаждений.

Задачу разбить новый сквер в областном центре к Дню Победы перед главой города Александром Басенко поставил губернатор на совещании в правительстве 10 апреля.

«Нужно, чтобы горожанам было где с детьми погулять, коляски покатать, да и просто на лавочке посидеть. У нас есть большое количество достойных граждан, которые заслуживают, чтобы их именем назвали сквер. Скверы необязательно должны быть в центре города, даже хорошо, если они будут в так называемых спальных районах, там у нас не хватает зелени», - отмечал глава региона.

По официальным данным, на территории Пензы сейчас имеется 51 сквер. Они перечислены здесь.