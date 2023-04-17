Сетевое издание|18+|Понедельник|17 апр 2023|17:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе выбрали место для нового сквера

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе определили место, где появится новый сквер к 9 Мая. Это будет площадка возле храма в районе 1-го проезда Мозжухина (Заря, частный сектор).

Вариант предложен управлением градостроительства и архитектуры, сообщили в администрации Пензы в понедельник, 17 апреля. Уже разрабатывается схема размещения зеленых насаждений.

Задачу разбить новый сквер в областном центре к Дню Победы перед главой города Александром Басенко поставил губернатор на совещании в правительстве 10 апреля.

«Нужно, чтобы горожанам было где с детьми погулять, коляски покатать, да и просто на лавочке посидеть. У нас есть большое количество достойных граждан, которые заслуживают, чтобы их именем назвали сквер. Скверы необязательно должны быть в центре города, даже хорошо, если они будут в так называемых спальных районах, там у нас не хватает зелени», - отмечал глава региона.

По официальным данным, на территории Пензы сейчас имеется 51 сквер. Они перечислены здесь.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте