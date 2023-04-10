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Общество

К 9 Мая в Пензе хотят разбить новый сквер

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К 9 Мая в Пензе должен появиться новый сквер. Где его разбить, будет думать глава города Александр Басенко. Соответствующее поручение ему дал губернатор Олег Мельниченко на совещании в региональном правительстве в понедельник, 10 апреля.

Басенко признал, что в областном центре много территорий, требующих благоустройства.

«Нужно, чтобы горожанам было где с детьми погулять, коляски покатать, да и просто на лавочке посидеть. У нас есть большое количество достойных граждан, которые заслуживают, чтобы их именем назвали сквер. Скверы необязательно должны быть в центре города, даже хорошо, если они будут в так называемых спальных районах, там у нас не хватает зелени», - отметил глава региона.

По его мнению, такие общенациональные праздники, как 9 Мая, - это хороший повод для того, чтобы заложить новый сквер.

По официальным данным, на территории Пензы сейчас имеется 51 сквер. К 350-летию города (в 2013-м) власти обещали людям 350 скверов, но не сложилось. В этом году Пензе исполняется 360. Теперь появилась надежда, что хотя бы один новый объект все же появится.

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