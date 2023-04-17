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Общество

Бизнесу предложат благоустроить смотровую площадку на Западной

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В Пензе признали необходимость благоустройства запущенной смотровой площадки на Западной Поляне. Вопрос обсуждался на совещании в мэрии в понедельник, 17 апреля.

Чиновники отметили, что привлекательность открывающихся видов неоднозначна: рядом русско-польское кладбище, множество деревьев и кустарников, закрывающих обзор.

В итоге было решено рассмотреть вопрос о дальнейшем развитии памятного для горожан места в публичной плоскости, то есть с учетом мнения общественности.

Так или иначе, площадку обещают привести в порядок в любом случае.

«В соседних регионах подобные объекты работают, в том числе благодаря участию бизнеса. В Пензе также готовы дать возможность предпринимателям выйти с предложениями по обустройству данной территории», - сообщили в пресс-службе администрации.

Ранее сообщалось, что площадка на Западной Поляне практически потеряла звание смотровой: увидеть город с высоты оттуда уже нельзя.

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