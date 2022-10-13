13.10.2022 | 20:40

Увидеть город с высоты отсюда уже не получится: за десятилетия деревья выросли и мешают обозревать окрестности. Площадка на Западной Поляне теряет звание смотровой. Она могла бы остаться прогулочной и одной из самых красивых в Пензе, если бы не варвары, разрушившие декоративную стенку.

Какой она была раньше и какой пейзаж просматривался отсюда, видно на кадрах десятилетней давности.

За площадкой следили, закрепленная за объектом организация регулярно наводила порядок, асфальтировала дорожки. Было чисто, но прошло то время.

«Здесь никто ничего не содержит. Здесь раньше был уборщик, очень давно, он убирался, а сейчас никто не убирается, все заросло», - рассказала местная жительница Светлана.

Смотровая площадка на Западной создана специально для привлечения внимания к новому микрорайону. Ее начали обустраивать в 1969-м. Специалисты высаживали растения, которые не давали склону осыпаться, а также редкие и красивые. Все было гармонично, на площадку привозили иностранцев, а теперь приводят чаще собутыльников. Стало грязно и запущенно.