Экономика

Бизнес стал вдвое чаще привлекать самозанятых

По данным ВТБ, в 2025 году средний и малый бизнес удвоил количество расчетов с самозанятыми. Рост их вовлеченности в работу компаний разных отраслей связан с простотой налогового режима, удобством цифровых сервисов и растущим спросом бизнеса на гибких специалистов. Об этом сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников в рамках финала конкурса «Бизнес Баттл» в Калининграде.

В январе - августе 2025 года значительно выросло как количество переводов, совершенных компаниями СМБ самозанятым (в 2,4 раза), так и общий объем платежей (на 20%).

«Самозанятые становятся все более важным сегментом российского предпринимательства и экономики. Этот режим создает прозрачные и доверительные отношения между компаниями и исполнителями, обеспечивает дополнительные поступления в бюджет», - отметил Денис Бортников.

Топ-менеджер подчеркнул, что в Калининградской области - одном из регионов-лидеров по приросту числа самозанятых - динамика платежей выше среднероссийской. Расчеты с самозанятыми чаще других здесь используют компании, работающие в области благоустройства территорий и в сфере архитектуры и проектирования.

В целом по России, по данным банка, 30% денежного потока формируют компании из сферы строительства, торговли и транспорта.

Финал конкурса стартапов «Бизнес Баттл» прошел в Калининграде 25 сентября. Проект реализуется с целью содействия развитию малого и среднего бизнеса, поиска перспективных стартапов и привлечения внимания к развитию предпринимательства.

Источник — фото предоставлено ВТБ
