Коворкинг Meeting Point отметил 3-летие работы в Пензе

30.09.2025 | 09:00

30 сентября коворкинг Meeting Point в бизнес-центре «Атриум» отметил 3-летие.

За время работы он обрел репутацию надежного партнера с высокими стандартами и стал точкой притяжения для делового сообщества региона.

Качественный сервис, уютная и комфортная атмосфера создают доверие к бренду и людям, которые работают в Meeting Point.

В этом году на площадке уже состоялось много знаковых событий и корпоративных мероприятий. Среди них деловые встречи городских бизнес-сообществ, включая семинары областного фонда поддержки предпринимательства.

В Meeting Point начали делиться навыками риелторы, в феврале в нем прошел бизнес-завтрак международного инвестклуба с представителями из Турции. Кроме того, в его стенах работали мастерские известного актера и педагога по ораторскому мастерству и был проведен тренинг модного бизнес-психолога.

«Три года мы растем вместе с городом: коворкинг стал точкой встреч молодых проектов и стартапов, бизнес-инкубатором для мечтателей и практикой для фрилансеров. На нашей площадке появились десятки компаний, реализовано много проектов, включая деловые встречи с менторской поддержкой, увеличилось число постоянных резидентов. Наша команда рада быть частью бизнес-роста и долгосрочного партнерства с деловым сообществом Пензы, предоставлять пространство и ресурсы Meeting Point для процветания нашего региона», - отметила управляющая Meeting Point в Пензе Елена Афонина.

Реклама. Заказчик - ИП Асташина Н. С. ИНН 583606122455.