Общество

Коворкинг Meeting Point отметил 3-летие работы в Пензе

Печать
Telegram

30 сентября коворкинг Meeting Point в бизнес-центре «Атриум» отметил 3-летие.

За время работы он обрел репутацию надежного партнера с высокими стандартами и стал точкой притяжения для делового сообщества региона.

Коворкинг Meeting Point отметил 3-летие работы в Пензе

Качественный сервис, уютная и комфортная атмосфера создают доверие к бренду и людям, которые работают в Meeting Point.

В этом году на площадке уже состоялось много знаковых событий и корпоративных мероприятий. Среди них деловые встречи городских бизнес-сообществ, включая семинары областного фонда поддержки предпринимательства.

Коворкинг Meeting Point отметил 3-летие работы в Пензе

В Meeting Point начали делиться навыками риелторы, в феврале в нем прошел бизнес-завтрак международного инвестклуба с представителями из Турции. Кроме того, в его стенах работали мастерские известного актера и педагога по ораторскому мастерству и был проведен тренинг модного бизнес-психолога.

Коворкинг Meeting Point отметил 3-летие работы в Пензе

«Три года мы растем вместе с городом: коворкинг стал точкой встреч молодых проектов и стартапов, бизнес-инкубатором для мечтателей и практикой для фрилансеров. На нашей площадке появились десятки компаний, реализовано много проектов, включая деловые встречи с менторской поддержкой, увеличилось число постоянных резидентов. Наша команда рада быть частью бизнес-роста и долгосрочного партнерства с деловым сообществом Пензы, предоставлять пространство и ресурсы Meeting Point для процветания нашего региона», - отметила управляющая Meeting Point в Пензе Елена Афонина.

Узнать подробнее о коворкинге можно на сайте point2meet.ru и в соцсети «ВКонтакте».

Реклама. Заказчик - ИП Асташина Н. С. ИНН 583606122455.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети