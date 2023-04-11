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Общество

Итальянского мастифа из Пензы мобилизовали в саперный полк

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Военкор проекта WarGonzo Семен Пегов рассказал на своем канале в Telegram о военнослужащем из Пензенской области, который привез в зону спецоперации свою собаку - итальянского мастифа по кличке Бари.

Теперь пес сопровождает хозяина на передовые направления, сообщает WarGonzo.

«Эта собака со мной здесь с первого дня. Это воспитанник мой, чемпион России, отличная, умная собака породы кане карсо», - рассказал о Бари его хозяин - командир батальона саперного полка с позывным Фокс.

Собаке почти 6 лет. Фокс называет ее своим боевым товарищем и телохранителем.

«К обстрелам привык, на полигоне с нами был, готовился», - добавил военнослужащий.

Ранее съемочная группа 11 канала побывала в зоне СВО у мобилизованных из Пензенской области. По словам журналистов, в глубине леса появился целый город, правда дома в нем все не выше одного метра. Видеосюжет можно посмотреть здесь.

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Источник — фото t.me/wargonzo
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