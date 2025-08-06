Из жизни

В Пензе сбежавшего лабрадора нашли со следами от пуль

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В Пензе домашний лабрадор стал жертвой человеческой агрессии в Заре. Об этом в Сети рассказали жители микрорайона.

По словам горожан, хозяева собаки уехали и за ней приглядывал другой человек. 5 августа животное сбежало, а уже утром 6-го числа в Сети появилось видео с раненым псом в автобусе.

Выяснилось, что он сам зашел в салон и вместе с пассажирами покинул микрорайон. На остановке у ТЦ «Салют» его высадили.

Узнав о случившемся, люди поспешили на поиски. Общими усилиями пса удалось найти у одного из магазинов в Дальнем Арбекове.

Лабрадора отвезли в ветклинику, где врачи обнаружили на теле животного следы от железных пуль и выписали лекарства. Вероятно, в него стреляли из травматического оружия.

В декабре 2022 года зоозащитники рассказывали, как в районе ГПЗ в Пензе кто-то средь бела дня выпустил несколько пуль в стерилизованную собаку с биркой фонда. В итоге она не выжила.

Через несколько дней в лесополосе в Бессоновке нашли мешок со свежим трупом собаки. Люди увидели на нем кровь и следы насильственной смерти.

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Источник — фото и видео из чата Зари в Telegram
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