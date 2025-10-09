Сетевое издание|18+|Четверг|9 окт 2025|09:32
Общество

Перечислены отличия обычной спальни от мастер-спальни

В ЖК Supernova представлены квартиры с мастер-спальнями. Застройщик объяснил, для чего нужна такая спальня и в чем ее отличия от обычной.

Мастер-спальня - это отдельная зона с повышенным уровнем комфорта. Ключевое отличие от обычной комнаты заключается в расширенном функционале:

- наличие собственной просторной ванной, оборудованной современной сантехникой и аксессуарами премиум-класса;

- зоны хранения - благодаря эргономичной планировке даже самое большое количество вещей легко расположить в специально предусмотренных для этого местах;

- рабочая зона, где те, кому важна продуктивность в домашних условиях, могут заниматься творчеством или любимым делом с высоким уровнем комфорта;

- лоджия с панорамным остеклением, которая позволяет наслаждаться великолепием городских пейзажей и естественным светом днем, а вечером созерцать романтический закат или звездное небо; витражное оформление придает помещению особую эстетику и шарм.

Функциональность и повышенный уровень комфорта - главное преимущество мастер-спальни в ЖК Supernova.

Телефон офиса продаж 8 (8412) 50-09-46. Сайт проекта rks-penza.ru.

Застройщик - ООО СЗ «РКС-Пенза». Дома расположены по адресам: г. Пенза, улица Щербакова, 73 и 75, введены в эксплуатацию.

Реклама. Заказчик - ООО СЗ «РКС-Пенза», ИНН 5834043586.

