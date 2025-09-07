Сетевое издание|18+|Воскресенье|7 сен 2025|17:04
Происшествия

В Каменке спасли собак, едва не утонувших в битуме

В субботу, 6 сентября, в Сети появился ролик с тонущими в битуме собаками в Каменке. Неравнодушным жителям удалось их спасти.

В Каменке спасли собак, едва не утонувших в битуме

По словам очевидцев, ЧП случилось в районе улицы Гражданской, где неизвестные вылили нефтепродукты в болото. Местные жители заметили головы беспомощных животных на поверхности воды.

В Каменке спасли собак, едва не утонувших в битуме

С огромными усилиями волонтеры смогли вытащить собак на сушу. Их отмыли и накормили.

В Каменке спасли собак, едва не утонувших в битуме

В Каменке спасли собак, едва не утонувших в битуме

«Территория, где это случилось, плохо огорожена, и в «битумную ловушку» могут попасть не только животные, но и дети! Они, как известно, везде пролезут», - отметила очевидица.

Теперь горожане ищут ответственных за случившееся.

«Откуда взялся битум, неизвестно. Но то, что он загрязняет окружающую среду и от него гибнут животные, - это 100%», - подчеркнула автор ролика.

Источник — видео группы «Пенза Новости»
