В Каменке спасли собак, едва не утонувших в битуме

07.09.2025 | 15:40

В субботу, 6 сентября, в Сети появился ролик с тонущими в битуме собаками в Каменке. Неравнодушным жителям удалось их спасти.

По словам очевидцев, ЧП случилось в районе улицы Гражданской, где неизвестные вылили нефтепродукты в болото. Местные жители заметили головы беспомощных животных на поверхности воды.

С огромными усилиями волонтеры смогли вытащить собак на сушу. Их отмыли и накормили.

«Территория, где это случилось, плохо огорожена, и в «битумную ловушку» могут попасть не только животные, но и дети! Они, как известно, везде пролезут», - отметила очевидица.

Теперь горожане ищут ответственных за случившееся.

«Откуда взялся битум, неизвестно. Но то, что он загрязняет окружающую среду и от него гибнут животные, - это 100%», - подчеркнула автор ролика.