Сетевое издание|18+|Понедельник|4 авг 2025|13:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Ясно |

Происшествия

Глава СКР отреагировал на нападение собаки на пенсионерку в Пензе

Печать
Telegram

В Пензе организовали проверку по факту нападения собаки на пенсионерку в Детском парке (Арбеково). Это случилось 2 августа. Владелица вывела пса на улицу без намордника и поводка.

О происшествии сообщила очевидица, которая в тот момент гуляла с ребенком.

Глава СКР отреагировал на нападение собаки на пенсионерку в Пензе

«После того как собака разорвала ногу бабушке, хозяйка собаки скрылась в неизвестном направлении, фактически убежала. Бабушке стало плохо, она истекала кровью. Вызвала ей скорую помощь», - рассказала она.

Глава СКР отреагировал на нападение собаки на пенсионерку в Пензе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту.

Руководитель регионального управления СКР Владимир Игнатенков должен будет представить доклад об обстоятельствах нападения и результатах расследования дела.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - пояснили в СКР.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото группы «Пенза Новости»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте