Глава СКР отреагировал на нападение собаки на пенсионерку в Пензе

04.08.2025 | 12:08

В Пензе организовали проверку по факту нападения собаки на пенсионерку в Детском парке (Арбеково). Это случилось 2 августа. Владелица вывела пса на улицу без намордника и поводка.

О происшествии сообщила очевидица, которая в тот момент гуляла с ребенком.

«После того как собака разорвала ногу бабушке, хозяйка собаки скрылась в неизвестном направлении, фактически убежала. Бабушке стало плохо, она истекала кровью. Вызвала ей скорую помощь», - рассказала она.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту.

Руководитель регионального управления СКР Владимир Игнатенков должен будет представить доклад об обстоятельствах нападения и результатах расследования дела.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - пояснили в СКР.