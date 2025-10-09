Сетевое издание|18+|Четверг|9 окт 2025|11:04
Общество

Эксперт предупредил об опасности зарядки переохлажденного телефона

Печать
Telegram

Зарядка телефона, принесенного с мороза, может привести к опасным последствиям - возгоранию аккумулятора.

Чтобы избежать этого, не допустить повреждения аккумулятора, переохлажденное устройство должно сначала отогреться, рассказал в беседе с изданием aif.ru эксперт по гаджетам Илья Корнейчук. После этого его можно поставить на зарядку.

«И наоборот, если телефон сильно нагрелся на жаре, лежал, например, на передней панели в автомобиле, то заряжать его в таком состоянии не стоит», - пояснил специалист.

Также смартфон не рекомендуется оставлять заряжаться на всю ночь. Во время процесса устройство нельзя класть под подушку или оставлять под палящим солнцем.

Если сотовый загорелся, то порядок действий следующий:

- его нужно обесточить (вытащить зарядное устройство из розетки или, если это невозможно, обесточить весь дом);

- следует использовать огнетушитель или подручные средства (пищевую соду, землю из цветочного горшка).

Ранее сообщалось, что в Засечном Пензенского района едва не случилась беда из-за загоревшегося мобильного телефона. Смартфон принадлежал мальчику. Устройство лежало на подушке и внезапно вспыхнуло. Родители быстро отреагировали: выбросили пылающую подушку из окна 6-го этажа. Поступок был необдуманным, мог привести к страшным последствиям, но все обошлось.

